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Путин заявил о сдержанных ответах России на украинские удары

Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на удары Украины

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Россия «до поры до времени» сдержанно отвечает на удары Украины по инфраструктуре и теракты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет ТАСС.

СВО это не какое-то предупреждение, а специальная военная операция, пояснил российский президент. Путин напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.

«На теракты и попытки нанести урон нашей гражданской инфраструктуре мы реагируем сдержанно до поры до времени. Вооруженные силы России нанесли в ответ пару чувствительных ударов. Это предупреждение», — подчеркнул он.

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Накануне Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

При этом Путин указал индийскому лидеру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей военным путем.

16 сентября президент России участвует в заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде. Российский лидер уже пообщался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Анна Щербакова
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