Путин заявил о сдержанных ответах России на украинские удары
Россия «до поры до времени» сдержанно отвечает на удары Украины по инфраструктуре и теракты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет ТАСС.
СВО это не какое-то предупреждение, а специальная военная операция, пояснил российский президент. Путин напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.
«На теракты и попытки нанести урон нашей гражданской инфраструктуре мы реагируем сдержанно до поры до времени. Вооруженные силы России нанесли в ответ пару чувствительных ударов. Это предупреждение», — подчеркнул он.
Накануне Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине.
При этом Путин указал индийскому лидеру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей военным путем.
16 сентября президент России участвует в заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде. Российский лидер уже пообщался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.