Путин заявил о сдержанных ответах России на украинские удары

Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на удары Украины

Россия «до поры до времени» сдержанно отвечает на удары Украины по инфраструктуре и теракты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет ТАСС.

СВО это не какое-то предупреждение, а специальная военная операция, пояснил российский президент. Путин напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.

«На теракты и попытки нанести урон нашей гражданской инфраструктуре мы реагируем сдержанно до поры до времени. Вооруженные силы России нанесли в ответ пару чувствительных ударов. Это предупреждение», — подчеркнул он.

Накануне Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

При этом Путин указал индийскому лидеру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей военным путем.

16 сентября президент России участвует в заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде. Российский лидер уже пообщался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.