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Глава ДНР заявил о серьезных боестолкновениях в районе Яровой

Глава ДНР Пушилин: в районе Яровой были серьезные боестолкновения, ситуация неоднозначная

Фото: РИА Новости

Серьезные боестолкновения произошли в восточной части Яровой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.

«Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения — просто молодцы», — подчеркнул Пушилин.

Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ дважды за сутки предпринимали попытки прорыва на горловском направлении, однако им это не удалось. «Нашими подразделениями действия противника были прерваны, нанесено огневое поражение», — отметил политик.

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Марина Совина
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