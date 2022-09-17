В Молдавии заявили о стремлении разорвать контракт с «Газпромом»

Экс-премьер Молдавии Кику заявил, что Кишинев стремится к разрыву контракта с «Газпромом»

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Кишинев стремится разорвать контракт с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства. Своим мнением он поделился в эфире телеканала Primul in Moldova.

«Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но как-то довести до того, чтобы "Газпром" больше не поставлял газ», — считает политик.

При этом власти республики не предпринимают никаких мер, чтобы у «Газпрома» был повод продолжать поставки, считает Кику.

«Можно, конечно, уповать на международную обстановку и на космос, но мы-то ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы туда включили», — подчеркнул экс-премьер.

Ранее действующий премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия рискует столкнуться с «двойным шоком» от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него. По ее словам, даже если «Газпром» продолжит поставлять газ, Молдавии все равно придется снизить уровень потребления. «Потому что цены очень, очень высокие», — пожаловалась Гаврилица. По словам премьера, страна готовится ко всем вариантам развития событий на фоне отсутствия прогресса в переговорах с российской стороной.