В Молдавии испугались прекращения поставок газа из России

Премьер Молдавии Гаврилица: есть риск двойного шока от сокращения поставок газа из России

Молдавия рискует столкнуться с «двойным шоком» от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него. Такое заявление сделала премьер-министр страны Наталья Гаврилица в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, даже если «Газпром» продолжит поставлять газ, Молдавии все равно придется снизить уровень потребления. «Потому что цены очень, очень высокие», — пожаловалась Гаврилица.

Она отметила, что рост цен летом является «аномалией». «Мы не знаем, насколько они вырастут зимой», — добавила она.

По словам премьера, страна готовится ко всем вариантам развития событий на фоне отсутствия прогресса в переговорах с российской стороной. Она допустила, что Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок газа.

В конце августа президент Молдавии Майя Санду предупредила, что цены на газ в будущем могут оказаться неподъемными, а более дешевые энергоресурсы найти сложно. Она попросила граждан максимально снизить потребление газа. Как она утверждает, государство столкнулось с энергетическим кризисом.

На фоне этого потребителям, которые не смогли за него вовремя заплатить, начали отключать газ. С начала августа было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев (более 200 тысяч долларов). При этом власти Молдавии пообещали компенсировать жителям затраты на газ. Отмечается, что компенсация будет частичной и реализуется за счет западных грантов.