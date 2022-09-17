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Российский разведчик рассказал о бое с 1000 бойцов ВСУ

Разведчик ВС РФ рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ и захваченном трофее

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащий разведывательного подразделения Вооруженных сил РФ, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал о бое с силами Вооруженных сил Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз. При этом российские бойцы не только не понесли потерь, но и взяли в качестве трофея автоматический гранатомет, пишет РИА Новости.

Разведчик рассказал, что их подразделение в количестве 20 бойцов отправилось к укрепрайону ВСУ, где находились около 1000 военнослужащих. В результате группе пришлось с боем отступить.

«В ходе отступления удалось у противника утащить автоматический гранатомет, который стреляет американскими ВОГами», — поделился боец, отметив, что теперь гранатомет используется против бывших владельцев.

В ходе рейда к укрепрайону были задействованы две мобильные группы. Пока украинские военные были сосредоточены на одной, вторая выполняла необходимые задачи. Преследователи со стороны ВСУ были ликвидированы.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором российский БТР-82А в ходе спецоперации победил в дуэли американский БТР M113, поставленный Вооруженным силам Украины.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Варвара Кошечкина
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