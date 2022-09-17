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Минобороны показало видео боя российского БТР с американским M113 на Украине

Минобороны России показало видео победы российского БТР над американским M113 на Украине

Российский БТР-82А в ходе спецоперации победил в дуэли американский БТР M113, поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующее видео показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В бою участвовали подразделения Южного военного округа. На снятых военнослужащими кадрах видно, как российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем на кадрах видно американский БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен украинскими военными.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО) из ракетных комплексов С-300В. Командование Центрального военного округа отметило высокую эффективность работы расчетов ЗРС С-300В, которые выполняют воздушное прикрытие группировки войск в зоне специальной военной операции, заявили в ведомстве.

Марина Совина
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