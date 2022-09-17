Пентагон выступил против передачи Украине ракет дальнего действия

NBC: Пентагон выступил против передачи Киеву ракет дальнего действия из-за риска эскалации

Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Киеву ракет дальнего действия из-за риска эскалации. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена отложила украинский запрос на поставку ракет большей дальности «из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России». В Пентагоне выступили против этой идеи, уточнили собеседники NBC.

В случае, если баллистические ракеты ATACMS появятся в распоряжении Украины, они могут быть применены против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации, говорится в сообщении.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл назвал причину, по которой Запад не может передать Украине танки. Он объяснил, что это связано с договоренностью между западными союзниками. «Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — сказал Клингбейл.