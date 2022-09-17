Ирина Шейк поделилась своими детскими фото из 1990-х

Ирина Шейк опубликовала свои детские фото из 1990-х с бантом и в советской квартире

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась своими детскими фотографиями, сделанными в 1990-е годы. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из кадров снят, когда будущая модель ходила в детский сад или училась в младших классах школы. У нее красное платье и детские туфли с ремешком, в руках — корзина с игрушками, а на голове — большой белый бант.

Другое фото сделано через несколько лет. Модель повзрослела, на ней платье без бретелек, а за спиной — характерный интерьер советской квартиры с мебельной стенкой, хрустальным сервизом, небольшим ЭЛТ-телевизором и обоями в цветочек.

На последнем снимке модель лежит в ванне в клубах мыльной пены.

В комментариях к посту поклонники Ирины Шейк восхищаются, насколько ее детские фото похожи на кадры из их собственного детства.

Этот старый интерьер русских квартир 😂. У нас так же было lalana0807

Чудесные российские фотки из 90-х-2000-х! Я старше вас , но юность «оттуда» natellag_

Настоящая супермодель ! В любом виде , в любом интерьере выглядит офигенно ! kamilla1287

Это единственный случай, когда у меня были одинаковые платья с супермоделью💃😍 uliana_kudrjavceva

Бант на голове, на фоне стенки мебели , рождённые в СССР в общем. Уже ретро☺️ olyaokt26

Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) родилась в 1986 году в Челябинской области. Ее отец был шахтером, мать — преподователем музыки. До окончания школы она жила в небольшом городе Еманжелинск, затем переехала в Челябинск и поступила в экономический колледж. В 2004 году Ирина Шейк победила в конкурсе «Супермодель 2004». С 2010 по 2015 год встречалась с футболистом Криштиану Роналду, с 2015 по 2019 год — с актером Брэдли Купером.

В августе Ирина Шейк в откровенном образе сфотографировалась рядом со свиньей и рассмешила поклонников. Знаменитость опубликовала серию фотографий с отдыха, на которых она снялась в голубом купальнике с цветочным принтом и черной юбке-сетке длины макси.