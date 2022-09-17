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Токаев назвал самую успешную международную организацию в мире

Президент Казахстана Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) самой успешной международной организацией в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании совета глав государств — членов ШОС, Токаев обратил внимание на отсутствие в идейных и институциональных основах организации «конфронтационности и блоковости, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС».

Лидер Казахстана также указал на то, что география участников ШОС «естественным образом из года в год расширяется», что, по его словам, является убедительным свидетельством высокой востребованности организации. «На мой взгляд, ШОС — это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире», — заключил Токаев.

Саммит ШОС состоялся в Самарканде 15-16 сентября. В рамках саммита проходили переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, среди тем — урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Анкара не входит в организацию, но является партнером по диалогу, равно как Баку и Ереван.

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Марина Совина
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