Соратник Зеленского появился на публике в свитере с российской символикой

Депутат Рады от «Слуги народа» Задорожный появился на мероприятии в свитере с буквой V

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный появился на мероприятии, посвященном работникам лесоперерабатывающий промышленности, в свитере с буквой V. Соответствующие фотографии опубликовал на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Тростянецкий горсовет.

На кадрах видно, как соратник президента Украины Владимира Зеленского поздравляет местных работников леса с профессиональным праздником. Позже политик извинился за неуместно подобранную одежду.

«Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство!» — написал Задорожный в соцсети, отвечая на недоумение читателей.

Литеры Z и V называют неофициальными символами поддержки спецоперации России на Украине. Буквы можно заметить на российской военной технике, участвующей в спецоперации.

Ранее фракция ЛДПР предложила добавить латинские буквы Z и V на автомобильные номера россиян. По мнению депутатов, две дополнительные буквы на номерных знаках помогут увеличить объем региональных серий номеров, а кроме того, станут проявлением поддержки спецоперации России на Украине и в Донбассе.