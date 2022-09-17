Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где находилась с 1998 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что с 1998 года суд 24 раза выносил решения не в пользу РФ, а в последний день нахождения России под своей юрисдикцией вынес сразу 50 постановлений по жалобам российских граждан.

При этом ЕСПЧ подтвердил, что он компетентен рассматривать дела против России о любых событиях вплоть до 16 сентября 2022 года, добавив, что сейчас рассмотрения ожидают 17450 жалоб. Суд также продолжит контролировать уже вынесенные постановления.

16 сентября сообщалось, что ЕСПЧ упразднил должность судьи от России, которую занимал Михаил Лобов. До этого Лобов более 20 лет работал в структурах Совета Европы. К новой должности он приступил только с начала 2022 года.