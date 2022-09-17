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Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима

Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима, введенной в 2018 году

Фото: Ann Wang / Reuters

Власти Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

Как заявило внешнеполитическое ведомство Тайваня, безвизовый режим для граждан России истек 31 июля и после этого не был продлен. Однако с начала пандемии на практике он не был применим из-за ограничений на въезд, введенных из-за коронавируса.

Тайвань приостановил безвизовые привилегии для всех иностранцев с марта 2020 года на фоне распространения коронавируса. С 12 сентября 2022 года остров вновь открыл безвизовый въезд для жителей ряда стран, в том числе США, Австралии и Евросоюза (ЕС), при условии прохождения трехдневного карантина.

Тайвань ввел безвизовый режим для россиян в 2018 году на экспериментальной основе. Гражданам России разрешалось находиться на острове без виз до 14 дней. Такие правила распространялись на поездки с целью туризма, для участия в деловых мероприятиях, международных выставках, посещения родственников.

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Марина Совина
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