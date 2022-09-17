Литва отремонтирует поврежденную украинскую военную технику

Советник главы МВД Украины заявил о планах Литвы отремонтировать военную технику ВСУ

Литва отремонтирует поврежденную во время боевых действий украинскую военную технику. Об этом советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале.

«Литва отремонтирует украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze (PzH) 2000 и передаст бронетранспортеры M113», — говорится в сообщении.

Геращенко добавил, что размер помощи Вооруженным силам Украины со стороны Литвы составил 214 миллионов евро. Он также процитировал слова главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса, заявившего, что Украина «борется за свободу и безопасность» Литвы.

9 сентября сообщалось, что Литва передаст Украине буксируемые гаубицы M101A1 калибра 105 миллиметров, которые начали выпускать еще в 1940-х годах.