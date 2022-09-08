Украина получит гаубицы времен Второй мировой войны

Литва передаст Украине разработанные в 40-х годах гаубицы M101

Литва передаст Украине буксируемые гаубицы M101A1 калибра 105 миллиметров, которые начали выпускать в 1940-х годах. Об этом сообщает Telegram-канал bmpd со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Оборонное ведомство написало о поставках на своей странице в Twitter. Отмечается, что гаубицы поставят из наличия литовской армии. В 2002 году Дания передала Литве 72 гаубицы M101A1, включая 18 орудий в качестве «доноров» запчастей.

Разработка 105-миллиметровой гаубицы в США началась в 1919 году. Модифицированную версию орудия приняли на вооружение в 1940 году. Максимальная дальность стрельбы гаубицы с раздельно-гильзовым заряжанием составляет 11,2 километра.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой со ссылкой на бюджетный документ сообщило, что Вашингтон тайно отправил Киеву высокоточные снаряды M982 Excalibur калибра 155 миллиметров.

В августе стало известно, что истребители Воздушных сил Украины МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM).

