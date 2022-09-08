США тайно отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur

Bloomberg: США тайно отправили Украине высокоточные снаряды M982 Excalibur

Вашингтон тайно отправил Киеву высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Об этом со ссылкой на бюджетный документ, опубликованный в августе, который ранее не разглашался, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что поставки оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов. Стоимость одного снаряда оценивается в 100 тысяч долларов, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить до 900 таких боеприпасов.

Украина получила один из самых высокоточных снарядов

Дальность полета варианта снаряда M982 Excalibur, который Пентагон направил ВСУ, оценивается в 40,5 километра, а круговое вероятное отклонение — в два метра. Снаряд использует спутниковую и инерциальную системы наведения. Управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) может запускаться, в частности, гаубицами M777, Archer и M109, которые есть на Украине.

Впервые M982 Excalibur использовался в 2007 году в Ираке для уничтожения террористов

Он относится к одним из самых высокоточных артиллерийских боеприпасов среди имеющихся в распоряжении американской армии. Разработчики оружия — компании Raytheon и BAE Systems.

Ранее сообщалось о возможности поставок M982 Excalibur на Украину

О том, что Киев может получить высокоточные снаряды M982 Excalibur, в августе со ссылкой на осведомленный источник сообщило издание Politico. В публикации отмечалось, что снаряды не входят в пакет помощи Киеву стоимостью до 775 миллионов долларов, а Вашингтон планирует отправить их в будущем. По информации источника, один такой снаряд может заменить не менее десяти обычных.

Для использования M982 Excalibur с M777 может потребоваться цифровая СУО

Украинские военные получили упрощенную версию американских буксируемых гаубиц M777, которые лишены блоков цифровой системы управления огнем (СУО). Так, изначально модернизированная версия M777A1 получает источник питания, дисплей, радиоприемник и систему навигации, а версию M777A2 отличает обновленное программное обеспечение и возможность использовать управляемые снаряды M982 Excalibur.