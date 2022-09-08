США отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur

Bloomberg сообщил о передаче США Украине управляемых снарядов Excalibur с GPS-наведением

США отправили Украине высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Об этом со ссылкой на бюджетный документ, опубликованный в августе, который ранее не разглашался, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что поставки оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов.

Издание пишет, что дальность полета снаряда M982 Excalibur оценивается в 40,5 километра, а круговое вероятное отклонение — в два метра. Отмечается, что впервые это оружие использовалось в 2007 году в Ираке для уничтожения террористов.

В августе Politico со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что США намерены поставить Украине управляемые снаряды M982 Excalibur.

В том же месяце директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что худшим сценарием развития событий на Украине станет поставка Киеву все более новых и смертоносных вооружений.