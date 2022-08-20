Украинские МиГ-29 получили американские ракеты AGM-88 HARM

The Drive: украинские истребители Миг-29 получили американские ракеты AGM-88 HARM

Истребители четвертого поколения Воздушных сил Украины МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Об этом сообщает The Drive.

Издание обратило внимание на снимок украинского МиГ-29 с подвешенной под крыло ракетой AGM-88 HARM, опубликованный Минобороны Украины. В публикации утверждается, что появление этой фотографии демонстрирует, что Киеву и Вашингтону удалось интегрировать американские ракеты в истребитель советского производства.

Издание напоминает, что AGM-88 HARM предназначены для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). В публикации отмечается, что с помощью этих ракет можно уничтожать объекты ПВО с «относительно безопасного расстояния».

В августе заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Пентагон передал Украине партию противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM.

В том же месяце «Военный обозреватель» в своем Telegram-канале сообщил, что на Украине впервые найдены обломки авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.