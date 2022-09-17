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Пушилин заявил о необходимости уничтожить «террористический украинский режим»

Глава ДНР Пушилин назвал власти Украины террористами, которых необходимо уничтожить
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал, что власти Украины продолжают проявлять себя как террористы и подчеркнул, что террористов необходимо уничтожить.

«Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться», — заявил он.

Кроме того, глава ДНР назвал фейком данные о селах Диброво и Щурово, которые якобы находятся под контролем украинских военных, отметив, что бои там продолжаются.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют присутствие в Яровой. По его словам, в настоящее время ситуация там является трудной.

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Марина Совина
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