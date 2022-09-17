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Глава ДНР оценил ситуацию в Яровой

Глава ДНР Пушилин заявил о непростой ситуации и присутствии ВСУ в Яровой
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава в Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют присутствие в Яровой. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин оценил ситуацию в Яровой и назвал ее трудной. «Что касается Яровой, ситуация тоже непростая. Противник из Яровой пока еще на данный момент, на данный вечер не выбит», — отметил он.

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Марина Совина
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