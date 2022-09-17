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Российский врач рассказала о способе определить болезнь по цвету налета на языке

Ирина Ярцева: желтый, коричневый и черный налет появляется на языке при болезнях ЖКТ

Фото: Shutterstock

Налет на языке может свидетельствовать о простуде, заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), печени или желчного пузыря, а также о заражении грибком, утверждает врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Москвой 24» она рассказала, как определить болезнь по цвету налета.

По словам Ярцевой, белый нестирающийся налет на языке может появляться при ангине и респираторно-вирусных инфекциях. «Во время ОРВИ, когда человек болеет какой-то вирусной инфекцией, у него может быть налет на языке и задней стенке глотки. Даже когда ангина у него, вот этот налет с миндалин переходит на язык», — объяснила она.

Появление желтого налета, по утверждению российского врача, чаще всего сопровождает заболевания печени или желчного пузыря. При этом налет белого и желтого цвета возможен также при болезнях желудочно-кишечного тракта. «Бывает и плотный белый, бывает и желтый, даже коричневый, черный, в зависимости от того, какая причина», — сообщила Ярцева.

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При заражении грибком налет, по ее словам, может стать черным. «Обычно грибковые заболевания характеризует черный язык, если это глубокое поражение пищевода, — рассказала она. — Кандидоз может быть пищевода и желудка на фоне длительного приема антибиотиков».

Ярцева добавила, что установить настоящую причину изменения цвета налета может только специалист.

Ранее о цветах налета на языке при различных болезнях рассказывала отоларинголог Светлана Зимина. По ее словам, о проблемах с желудочно-кишечным трактом говорит белый, серый или желтый налет на корне языка.

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Олег Парамонов
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