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Врач назвала делающие язык фиолетовым, желтым и серым болезни

Врач Светлана Зимина рассказала, что язык может стать фиолетовым из-за болезней сердца

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Цвет языка пациента может указывать на различные заболевания, заявила врач-отоларинголог Светлана Зимина. Меняющие цвет языка болезни она назвала в беседе с Ura.ru.

Зимина утверждает, что белый, серый или желтый налет на корне языка может свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом. «Например, гастрит, энтероколит, язва желудка или кишечника. Желтый оттенок налета может быть связан с проблемой в желчном пузыре и печени», — рассказала она.

Зимина объяснила, что болезни сердца делают язык фиолетовым, синеватым он может стать из-за патологий почек, «лакированный» язык может указывать на железодефицитное состояние и недостаток витаминов В12 и РР, а бледный — на анемию и авитаминоз.

Белый налет, по ее словам, появляется при заболевании легких и почек и может возникать по бокам языка в передней его части. «Толстый плотный белый налет иногда образуется при синдроме интоксикации у пациентов с ОРВИ и гриппом. Также белый налет может говорить и о грибковой инфекции», — предупредила она.

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Врач отметила, что необычный цвет языка — это лишь один из признаков заболеваний, и необходимо пройти более тщательное обследование, чтобы подтвердить диагноз. «У здорового человека цвет языка бледно-розовый, иногда может быть тонкий налет без запаха, но если цвет и толщина налета меняются, появляется неприятный запах изо рта, то стоит обратиться к врачу», — заключила она.

Ранее стало известно, что жевательная резинка помимо избавления от неприятного запаха изо рта имеет ряд скрытых преимуществ для здоровья. Об этом заявила врач-диетолог Лорен Манакер.

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Александра Лисица
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