Украину предупредили об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада

Rebelion: Украина заплатит за военную помощь Запада своими территориями

Киев может заплатить за западную военную помощь своими территориями, пишет обозреватель Пабло Хофре Леаль (PabloJofré Leal) в статье для испанского издания Rebelion.

По его словам, Украина согласилась на помощь Запада по «ленд-лизу» и тем самым поставила под угрозу собственный суверенитет. Эксперт допустил, что за данное соглашение Киеву придется расплачиваться территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО.

По его словам, от Украины для покрытия «непомерно огромного долга» потребуют представить в распоряжение часть страны. «США и Североатлантический альянс намерены построить десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях», — предупредил автор об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада.

Он уточнил, что «Киев сам себе роет яму». Журналист также указал на то, что Запад намеренно навязывает Украине вооружения, чтобы в будущем обслуживать и модернизировать их, тем самым выкачивая средства из Киева.

Ранее стало известно, что США выделят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.