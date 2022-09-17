Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Украину предупредили об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада

Rebelion: Украина заплатит за военную помощь Запада своими территориями

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Киев может заплатить за западную военную помощь своими территориями, пишет обозреватель Пабло Хофре Леаль (PabloJofré Leal) в статье для испанского издания Rebelion.

По его словам, Украина согласилась на помощь Запада по «ленд-лизу» и тем самым поставила под угрозу собственный суверенитет. Эксперт допустил, что за данное соглашение Киеву придется расплачиваться территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО.

По его словам, от Украины для покрытия «непомерно огромного долга» потребуют представить в распоряжение часть страны. «США и Североатлантический альянс намерены построить десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях», — предупредил автор об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада.

Материалы по теме:
«Одиночка — самый опасный диверсант» Генерал ФСБ о том, как спецслужбы Украины вербуют агентов и готовят теракты в России
«Одиночка — самый опасный диверсант»Генерал ФСБ о том, как спецслужбы Украины вербуют агентов и готовят теракты в России
13 сентября 2022
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022

Он уточнил, что «Киев сам себе роет яму». Журналист также указал на то, что Запад намеренно навязывает Украине вооружения, чтобы в будущем обслуживать и модернизировать их, тем самым выкачивая средства из Киева.

Ранее стало известно, что США выделят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
НАТО признала планы о расширении присутствия у границ России
Украину предупредили об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада
В Азербайджане высказались о ситуации в регионе
ВСУ обстреляли Донецк из снарядов НАТО
В Херсоне прозвучала автоматная стрельба очередями
В Донецке прогремели мощные взрывы
Российского журналиста задержали в Белгороде
МИД ДНР сделал заявление после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири-2» крахом Европы
В Киргизии сообщили о подрыве моста таджикскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.