Посол России заявил о стремлении Киева инсценировать «новую Бучу»

Посол России в Канаде Степанов обвинил Киев в попытке повторить сценарий Бучи в Изюме

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Киев пытается повторить в Изюме сценарий провокации по примеру событий в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти стремятся мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. «Речь идет об очередной чудовищной провокации, о попытке инсценировать "Бучу" на новый лад», — сказал он.

Степанов добавил, что власти Украины «наполняют информационные пространства ложью» о преступлениях против человечности в Изюме, а Запад и СМИ «сразу это подхватывают» и придают достоверность подобным измышлениям.

По его словам, Украину «неоднократно ловили за руку на постановочных провокациях». Он заявил, что против России развязана «агрессивная информационная война». «Но, как и с предыдущими постановками украинского режима, как и было до этого с постановками о якобы применении химического оружия в Сирии, история все расставляет на свои места и правда становится достоянием общественности. В этот раз будет так же», — сказал посол.

В апреле власти Украины, а также ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города поле того, как подразделения Вооруженных сил России покинули населенный пункт.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, назвало провокацией обвинения со стороны Киева и обратило внимание на то, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после приезда туда Службы безопасности Украины (СБУ) и украинского телевидения.