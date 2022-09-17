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ВСУ обстреляли Горловку из «Ураганов»

Представительство ДНР в СЦКК: ВС Украины обстреляли Горловку из РСЗО «Ураган»

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Горловке из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Telegram-канале.

По информации ведомства, огонь велся со стороны Константиновки, всего было выпущено три ракеты.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 01:20 по направлению н. п. Константиновка — н. п. Горловка: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган"», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Красного Лимана в ДНР была уничтожена боевая машина «Ураган», принадлежащая ВСУ. Кроме того, российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Северска ДНР, а также возле Харькова и Изюма.

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Марина Совина
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