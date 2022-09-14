Российские войска уничтожили на Украине радиолокационную станцию из США

Минобороны заявило об уничтожении радиолокационной станции из США в Николаевской области

Российские войска уничтожили в Николаевской области Украины радиолокационную станцию AN/TPQ-64 из США, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом в среду, 14 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Северска ДНР, а также возле Харькова и Изюма.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации были уничтожены 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 бронемашина, 835 реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы военной автомобильной спецтехники ВСУ.

Ранее ведомство сообщало, что российские войска уничтожили на Украине систему HIMARS, а также гаубицу М777 американского производства. Противник использовал иностранную технику в боях под Харьковом и в Запорожье.

