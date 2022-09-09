Российские войска уничтожили под Харьковом реактивную систему HIMARS из США

Минобороны России: в Харьковской области уничтожена РСЗО HIMARS и гаубица М777 ВСУ

Российские войска уничтожили произведенную в США боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Червонного Донца в Харьковской области. Об этом в пятницу, 9 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также была уничтожена американская гаубица М 777. Украинские войска использовали иностранную технику в Запорожской области.

Кроме того, в ходе атаки российских военных были уничтожены три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Чугуева в Харьковской области и поселка Радушное в Днепропетровской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5417 единиц военной автомобильной спецтехники, 3371 орудие полевой артиллерии и миномет, 827 боевых машин РСЗО, 4870 бронемашин, 374 зенитных ракетных комплекса, 1916 беспилотников, 293 самолета и 152 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало видео переброски российских войск на харьковское направление. На кадрах видно длинные колонны грузовиков, которые везут различную военную технику.