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Оценена степень урона в результате теракта в Мелитополе

Рогов заявил, что критических повреждений из-за подрыва опор ЛЭП на юге Мелитополя нет
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил степень урона в результате теракта на юге Мелитополя. По его словам, критических повреждений из-за подрыва украинскими диверсантами опор линии электропередачи (ЛЭП) нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Слава Богу, (...) обрыва ЛЭП не произошло», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В субботу, 17 сентября, МВД Запорожья сообщило, что в Мелитополе произошел теракт. Взрыв прогремел в южной части города.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — добавили в ведомстве. По факту произошедшего проводится проверка.

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Варвара Кошечкина
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