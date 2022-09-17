Оценена степень урона в результате теракта в Мелитополе

Рогов заявил, что критических повреждений из-за подрыва опор ЛЭП на юге Мелитополя нет

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил степень урона в результате теракта на юге Мелитополя. По его словам, критических повреждений из-за подрыва украинскими диверсантами опор линии электропередачи (ЛЭП) нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Слава Богу, (...) обрыва ЛЭП не произошло», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В субботу, 17 сентября, МВД Запорожья сообщило, что в Мелитополе произошел теракт. Взрыв прогремел в южной части города.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — добавили в ведомстве. По факту произошедшего проводится проверка.