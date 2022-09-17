Тысячи австрийцев вышли на акции протеста против роста цен

В Вене тысячи австрийцев вышли на акцию протеста против инфляции и повышения цен

В Вене тысячи австрийцев вышли на акцию протеста против стремительных темпов инфляции и повышения цен. Об этом в субботу, 17 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Акция проходит мирно, многие из участников идут с плакатами. На сцене выступают представители общественных организаций и профсоюзов, которые требуют изменения политики правительства и гарантий социальных прав населения.

«Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро», — цитирует слова одного из участников митинга агентство.

На акции дежурят усиленные наряды полиции. По предварительным данным, по всей Австрии на митинги выйдут несколько десятков тысяч человек.

4 сентября сообщалось, что австрийские промышленные предприятия оказались в кризисной ситуации из-за десятикратного роста цен на газ после отказа от российского топлива и потребовали от властей 2,5 миллиарда евро.