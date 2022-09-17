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Боец российского спецподразделения заявил об отсутствии смысла в мобилизации

Боец элитного подразделения Ветер заявил, что не видит смысла вводить мобилизацию в России

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Боец элитного российского подразделения с позывным Ветер, принимающий участие в специальной операции на Украине, заявил, что Россия справится со всеми задачами без объявления мобилизации. Слова военного приводит РИА Новости.

«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца», — сказал Ветер, отвечая на вопрос, требуется ли полная или частичная мобилизация в России.

Ранее военнослужащий разведывательного подразделения Вооруженных сил РФ, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал о бое с силами Вооруженных сил Украины, которые превосходили их количеством в 50 раз. Разведчик рассказал, что их подразделение в количестве 20 бойцов отправилось к укрепрайону ВСУ, где находились около 1000 военнослужащих. В результате группе пришлось с боем отступить.

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Варвара Кошечкина
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