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Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет

Лидер Сербии Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет и оборонную промышленность

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны, заявил сербский президент Александр Вучич. Цитату приводит РИА Новости.

Он пообещал, что страна продолжит придерживаться военного нейтралитета «размеренным и твердым шагом», поскольку Сербия не хочет вызвать страха за свою стабильность у какого-либо государства. «Мы заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии», — подчеркнул Вучич.

Кроме того, лидер страны пообещал развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент ее продукции.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа «вся замерзнет» в случае, если Россия примет решение отключить европейцам газ на фоне введения потолка цен на энергоресурсы.

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Виктория Кондратьева
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