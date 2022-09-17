Посольство России ответило на критику США российских выборов

Посольство России посоветовало США следить за своими выборами после критики российских

Посольство РФ в США в ответ на критику российских выборов со стороны Госдепартамента призвало американские власти больше следить за прозрачностью своих электоральных процессов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты посоветовали администрации США обратиться к данным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и больше не вмешиваться во внутренние дела страны.

«Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела», — заявило посольство.

Так российская дипмиссия отреагировала на комментарий официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, обвинившего власти России в многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления в ходе недавних региональных и муниципальных выборов, преследовании оппозиционных кандидатов и общественных деятелей.

Выборы различных уровней в России проходили с 9 по 11 сентября. Жители страны выбирали руководителей регионов и субъектовфедерации, законодательные собрания, а также городские советы и мэров городов. В Москве проходили выборы муниципальных депутатов в советы 125 районов. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, средняя явка составила 35 процентов. В ЦИК не увидели влияющих на итоги голосования жалоб.