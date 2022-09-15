В ЦИК подвели итоги выборов губернаторов и депутатов

В России подвели итоги выборов различных уровней, проходивших с 9 по 11 сентября. Жители страны выбирали руководителей регионов и субъектов федерации, законодательные собрания, а также городские советы и мэров городов. В Москве проходили выборы муниципальных депутатов в советы 125 районов.

Как заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, средняя явка составила 35 процентов.

Всего мандаты и должности получили представители 16 политических партий, больше всего — «Единая Россия», 77,09 процентов. Самовыдвиженцы заняли 13,65 процентов мандатов и должностей. КПРФ оказалась на третьем месте (3,4 процента), на четвертом — «Справедливая Россия — за правду» (2,55 процента), на пятом — ЛДПР (1,80 процента).

В ЦИК не увидели влияющих на итоги голосования жалоб.

В настоящее время нет ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов и была бы рассмотрена на заседании комиссии Элла Памфилова глава ЦИК

Недействительными были признаны всего 968 избирательных бюллетеней в 15 регионах на 33 избирательных участках, добавила Памфилова.

Она считает, что это — первый единый день голосования, когда при установлении итогов не происходило громких скандалов и «безобразия» с привлечением комиссии, а «определенные эксцессы» носили единичный характер.

Во всех 14 регионах переизбрались действующие губернаторы и врио

В 2022 году губернаторов выбирали жители 14 регионов России: Владимирской, Тамбовской, Томской, Ярославской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской и Свердловской областей, а также Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии.

В итоге были избраны действующие главы субъектов или врио. Практически во всех регионах победили представители «Единой России». Лишь двое кандидатов, занявших первые места, пошли на выборы самовыдвиженцами. Почти везде второе место после действующих глав заняли представители КПРФ, однако со значительным отставанием.

В Бурятии глава региона Алексей Цыденов набрал 86 процентов голосов. Его ближайший соперник Виктор Малышенко (КПРФ) набрал 7,12 процента. В Карелии глава Артур Парфенчиков получил 69,15 процента, его соперник из «Справедливой России» Андрей Рогалевич набрал 13,41 процента, Евгений Ульянов из КПРФ — 12,64 процента.

В Калининградской области губернатор Антон Алиханов набрал 80,21 процента, ближайшим к нему соперником оказался Евгений Мишин, набравший 6,4 процента. В Новгородской области выборы выиграл действующий губернатор Андрей Никитин, набравший 77,03 процента голосов. Его ближайшей соперницей оказалась Ольга Ефимова из КПРФ (10,99 процентов голосов).

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев получил на выборах 65,78 процентов голосов, за ним следует кандидат от КПРФ Александр Ивачев (12,9 процента).

В Удмуртии разрыв между первым и вторым местом оказался самым маленьким, но все равно внушительным: глава региона Александр Бречалов получил 64,37 процента голосов, а его ближайший соперник, Александр Сыров от КПРФ, — 19,79 процента

В Томской области врио губернатора Владимир Мазур набрал 84,94 процента голосов, на втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Галина Немцева (6,08 процента). Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев набрал 83,68 процента голосов, на втором месте оказался Антон Сидорко от КПРФ с 6,53 процентами голосов.

В Марий Эл вообще не было кандидата от КПРФ. Врио главы региона Юрий Зайцев, который пошел самовыдвиженцем, набрал 82,44 процента голосов, его соперник из ЛДПР Антон Мирбадалаев — 7,90 процента.

В Кировской области врио губернатора Александр Соколов набрал 71,85 процента голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Сергей Мамаев (13,42 процента голосов). В Рязанской области на первом месте оказался врио губернатора Павел Малков с 84,5 процентами голосов, его ближайший соперник — коммунист Денис Сидоров (5,68 процента). В Саратовской области победил врио губернатора Роман Бусаргин (72,36 процента голосов), его соперница из КПРФ Ольга Алимова набрала 14,3 процента голосов.

В Тамбовской области 84,95 процента голосов набрал врио губернатора Максим Егоров, его соперник из КПРФ Андрей Жидков набрал 6,77 процента. Наконец, в Ярославской области 82,31 процента голосов набрал врио главы региона Михаил Евраев, который пошел самовыдвиженцем. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Парамонов (6,14 процента).

Только в одном регионе в заксобрание прошли новые партии

Практически во всех регионах «Единая Россия» набрала больше 50 процентов голосов. Исключением стала Сахалинская область. «Единая Россия» набрала там 47 процентов голосов, на втором месте КПРФ *14 процентов), на третьем ЛДПР (9 процентов). «Справедливая Россия» набрала 5 процентов.

Сахалинская область стала единственным регионом, где в облдуму прошли новые партии, которые пересекли пятипроцентный барьер. Так, партия «Новые люди» набрала 8,89 процента голосов, а «Партия пенсионеров» — 6,7 процента.

В Пензенской области «Единая Россия» получила по спискам 75 процентов голосов, КПРФ — 8,5 процентов, ЛДПР — 5,5 процентов. В Краснодарском крае «Единая Россия» набрала 71 процент, КПРФ — 11 процентов, ЛДПР — 6,6 процента, «Справедливая Россия» — 6 процентов. Похожая картина — и в других регионах.

Сахалинская область стала единственным регионом, где в облдуму прошли новые партии, которые пересекли пятипроцентный барьер. Так, партия «Новые люди» набрала 8,89 процента голосов, а «Партия пенсионеров» — 6,7 процента.

На муниципальных выборах в Москве лидирует также партия власти

В столице проходили выборы в советы 125 районов. Подавляющее большинство мандатов получила «Единая Россия» — 1160 из 1417 мандатов (81,86 процента). На втором месте с большим отставанием — объединение «Мой район», на выборах победили 134 их депутата (9,46 процента).

Из парламентских партий на первом месте оказалась КПРФ — 42 места. Далее следуют «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — по 20 мандатов. Еще 11 мандатов у ЛДПР.

От непарламентских партий в муниципальные советы прошли только четыре кандидата: три от «Яблока» и один от «Коммунистов России». Самовыдвиженцы взяли 26 мандатов.

В части регионов кандидатов от партий победили охранник, диджей и отправленный в отставку чиновник

В Чурапчинском районе Якутии на выборах главы сельского поселения в Болтогинском наслеге (село Болтого) победил 39-летний охранник школы Сергей Ефремов, он шел самовыдвиженцем. Ефремов обошел 59-летнюю Варвару Макарову, предыдущую главу поселения. Охранник набрал 177 голосов, а бывшая глава — лишь 88.

В селе Чуйя Ходоринского наслега Мегино-Кангаласского района победил 31-летний диджей местного культурного центра Виктор Федоров. Он набрал 317 голосов (80.05 процента) и обошел кандидата от «Единой России», директора сельской школы, 37-летнего Михаила Нестерова, набравшего 76 голосов (19,19 процента).

В Иркутской области победил бывший глава Катангского района Сергей Чонский, который был отправлен в отставку в июле 2022 года по решению суда из-за нарушений, связанных с закупкой нефти. Он шел самовыдвиженцем и получил 41,77 процента голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Василий Юрьев с 36,22 процентами голосов.

В Тулунском муниципальном районе Иркутской области победил кандидат от партии «Новые люди» Александр Тюков — он набрал 48,6 процента голосов (3779 человек). Тюков обошел действующего главу района, единоросса Михаила Гильдебранта, который занимал пост с 4 марта 2012 года — за Гильдебранта проголосовало 47,42 процента избирателей (3687 человек).