Российского журналиста задержали в Белгороде

РЕН ТВ: журналиста The Moscow Times Пономарева задержали в Белгороде

Журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева задержали в Белгороде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Пономарева задержали в местной гостинице», — заявил он.

Также указывается, что в момент задержания у российского журналиста был лишь паспорт, удостоверения на было. Сейчас с Пономаревым работают правоохранители. Обстоятельства его задержания выясняются.

Ранее в сентябре военного корреспондента, основателя ресурса WarGonzo, освещающего в том числе спецоперацию на Украине, Семена Пегова задержали в Москве. Уточняется, что журналист пытался заселиться в гостиницу, однако его сочли нетрезвым и написали заявление в полицию о якобы поступавших угрозах персоналу.