Основателя WarGonzo Семена Пегова задержали в Москве

Военкор, основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве

Военного корреспондента, основателя ресурса WarGonzo, освещающего в том числе спецоперацию на Украине, Семена Пегова задержали в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Уточняется, что журналист пытался заселиться в гостиницу, однако его сочли нетрезвым и написали заявление в полицию о якобы поступавших угрозах персоналу.

«Семен Пегов пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору. Не более. Надеемся все разрешится в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали сотрудника газеты «Московский комcомолец» («МК») Льва Сперанского и доставили его на допрос. Сам журналист заявил, что допрос был связан с делом о клевете и вымогательстве. Он добавил, что правоохранители оказывали на него физическое и психическое давление.

