Пропадавший журналист «МК» раскрыл подробности визита полицейских

Журналист «Московского комсомольца» Лев Сперанский заявил, что полиция давила на него

Журналист-расследователь газеты «Московский комсомолец» («МК») Лев Сперанский, о пропаже которого ранее сообщала редакция, раскрыл подробности визита полицейских к нему. В видео, опубликованном на сайте издания, он заявил, что представители правоохранительных органов оказывали на него физическое и психологическое давление.

По словам Сперанского, к нему домой пришли несколько сотрудников полиции, причем удостоверения показали только следователи. «Инкриминируют клевету и вымогательство, вымогательство якобы 50 тысяч долларов», — сообщил журналист. Он уточнил, что речь идет о деле, возбужденном в 2018 году.

Как заявил Сперанский, полицейские не задерживали его. Однако у журналиста изъяли флешки, компьютеры и телефон. «Оказывали физическое, психологическое давление. (...) Насильно изъяли телефон у меня, в то время как в телефоне много информации в силу того, что я журналистикой занимаюсь», — добавил он. Помимо того, по словам корреспондента, полицейские отказали ему в просьбе вызвать скорую помощь для беременной жены, а также не разрешили связаться с руководством или адвокатом.

Корреспондент газеты выразил уверенность в том, что никак не связан с уголовным делом, о котором ему сообщили полицейские. Сперанский также счел, что произошедшее прямо связано с его профессиональной деятельностью.

Об исчезновении Сперанского редакция «Московского комсомольца» сообщила во вторник, 16 августа. Журналист не приехал на работу, а его телефон позже оказался заблокирован. По словам его соседей, утром к Сперанскому домой пришли мужчины, которые представились полицейскими. Позже источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что журналист был задержан и доставлен на допрос.