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Стало известно об исчезновении журналиста «Московского комсомольца»

Редакция «Московского комсомольца» сообщила об исчезновении журналиста Льва Сперанского

Фото: Лев Сперанский / mk.ru

Редакция газеты «Московский комсомолец» сообщила об исчезновении сотрудника — журналиста-расследователя Льва Сперанского. Заявление об этом было опубликовано во вторник, 16 августа, на сайте издания.

«Исчез журналист-расследователь "Московского комсомольца" Лев Сперанский. На работу Лев не приехал, хотя должен был появиться в назначенное время. Мобильные телефоны журналиста сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными», — говорится в публикации.

Также стало известно, что был заблокирован мобильный телефон супруги журналиста, здоровье которой, как уточнили в редакции, «требует особого внимания».

Соседи журналиста рассказали, что утром 16 августа в квартиру, где Сперанский проживает с женой и двумя маленькими детьми, нагрянули мужчины, представившиеся полицейскими.

Лев Сперанский — специальный корреспондент службы информации «Московского комсомольца», автор статей, репортажей, расследований на криминальную и правовую тематику. В 2018 году он был выбран лучшим журналистом газеты.

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Евгения Наумова
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