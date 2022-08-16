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Пропавшего журналиста «Московского комсомольца» задержала полиция

Полиция задержала журналиста «Московского комсомольца» Сперанского, он доставлен на допрос

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали журналиста-расследователя газеты «Московский комсомолец» Льва Сперанского, о пропаже которого сообщала ранее редакция издания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские утром во вторник пришли в квартиру к Сперанскому и задержали его», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что журналист был доставлен на допрос. В настоящий момент он находится в здании Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве. Другие детали не уточняются.

Об исчезновении Сперанского редакция «Московского комсомольца» сообщила ранее. Как рассказали соседи журналиста, в квартиру, где он проживает с женой и двумя маленькими детьми, утром 16 августа нагрянули мужчины, представившиеся полицейскими. Уточнялось, что после этого мобильные телефоны Сперанского и его супруги были заблокированы.

Лев Сперанский — специальный корреспондент службы информации «Московского комсомольца», автор статей, расследований, репортажей на правовую и криминальную тематику. В 2018 году он был выбран лучшим журналистом газеты.

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Евгения Наумова
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