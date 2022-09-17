Зеленский указал на психологические барьеры у ФРГ в вопросе поставок оружия

Зеленский увидел в отказе ФРГ поставлять оружие Украине барьеры из-за нацистского прошлого

Берлин отказывается поставлять Украине вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым. Такое предположение высказал президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Reuters.

«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — заявил Зеленский.

Киев не прекращает требовать у Германии передать ВСУ танки, на что Берлин, в свою очередь, отвечает отказом. Есть версия, что существует негласная договоренность стран Запада не поставлять Украине данный вид техники.

В самом же бундесвере (министерство обороны ФРГ) утверждают, что столкнулись с серьезной нехваткой запасов вооружений.

Ранее глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер заявил, что бундесвер находится в весьма плачевном состоянии. Если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то армия не сможет быть в состоянии боеготовности.