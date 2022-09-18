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Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ в Херсонской области

МО РФ: ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области

Фото: Shutterstock

На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами трех тактических групп предприняли безуспешные попытки наступления. Об этом в воскресенье, 18 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военнослужащие отбили все атаки в районе ряда поселков Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Варвара Кошечкина
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