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Историк обвинил ЦРУ в использовании пособников нацистов против Москвы

Историк Дюков назвал использование пособников нацистов против Москвы нормой для ЦРУ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в борьбе против СССР использовало нацистских пособников и карателей, причастных к массовым убийствам мирных граждан, в годы Великой Отечественной войны. Его слова приводит РИА Новости.

Историк обвинил ЦРУ в использовании пособников нацистов против Москвы и назвал это нормой для американского ведомства.

«Почему эти люди были так важны для ЦРУ? Дело в том, что любой представитель ... подпольных организаций, таких как, например, ОУН (Организация украинских националистов — запрещена в России, признана экстремистской), сам по себе представляет собой фактически сеть контактов, агентов, боевиков, и эти сети ЦРУ перехватывала в свою пользу», — объяснил эксперт.

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Дюков добавил, что ЦРУ также использовало в своих интересах украинских националистов, отметил Дюков. Он рассказал о западной операции во главе с ЦРУ под названием AERODYNAMIC, в рамках которой вооруженная эмиграция Украины и использовалась для борьбы с Советским Союзом.

«Но не менее масштабным было использование и карателей из числа выходцев из Прибалтики, непосредственно виновных в совершении военных преступлений и преступлений против мирных граждан в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава фонда.

Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. заявил, что ЦРУ превратилось в террористическую структуру. «Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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