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Ветеран «Альфы» заявил о превращении ЦРУ в террористическую структуру

Ветеран «Альфы» Гончаров заявил о превращении ЦРУ в террористическую структуру

Фото: Pixabay

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию. Об этом заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — сказал ветеран «Альфы».

По его мнению, именно США и их разведка стояли за созданием запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида» и использовали их для своих целей.

«Мы помним и недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ», — напомнил Гончаров.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ЦРУ в своей деятельности делает «чувствительный акцент» на проведение диверсий и провокаций против суверенных государств. Нарышкин считает, что американское ведомство было и остается «ревностным исполнителем воли правящих кругов своей страны» и «мнит себя единственным гегемоном в однополярном мире».

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Марина Совина
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