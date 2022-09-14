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Глава Службы внешней разведки России отказался поздравлять ЦРУ с 75-летием

Нарышкин: СВР не будет поздравлять ЦРУ с 75-летием из-за диверсий и провокаций

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

ЦРУ в своей деятельности делает «чувствительный акцент» на проведение диверсий и провокаций против суверенных государств. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в своей статье «75 свечей на торте ЦРУ» в журнале «Национальная оборона».

В связи с проводимой американской разведкой деятельностью СВР не будет поздравлять ее с юбилеем, отметил он, добавив, что не может быть компромисса в оценке роли ЦРУ в истории и ее «заслуг» перед человечеством.

Нарышкин считает, что американское ведомство было и остается «ревностным исполнителем воли правящих кругов своей страны» и «мнит себя единственным гегемоном в однополярном мире».

18 сентября 1947 года в США вступил в силу «Закон о национальной безопасности», подписанный президентом страны Гарри Трумэном. Эта дата считается днем создания ЦРУ.

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Любовь Ширижик
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