Гинцбург рассказал о сроках появления новых штаммов COVID-19

Глава центра Гамалеи Гинцбург заявил, что штаммы COVID-19 меняются раз в восемь месяцев

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в какие сроки появляются новые штаммы коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

По словам вирусолога, чередование циркулирующих штаммов COVID-19 происходит быстрее, чем у гриппа. Так, мутации коронавируса меняются примерно раз в восемь месяцев.

«Мы 2,5 года живем [в условиях пандемии], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе», — заявил глава центра.

Ученый добавил, что преобладающие варианты омикрона — ВА.4 и ВА.5 — существенно отличаются от первого варианта штамма. «Последовательностью в первую очередь, свойствами. Симптоматика не очень отличается. ВА.2.75, например, ушел, он не такой жизнеспособный», — заключил он.

Ранее Гинцбург допустил резкий рост летальности от COVID-19. По его мнению, этот показатель может увеличиться до 200 случаев в сутки, после чего он выйдет на плато.