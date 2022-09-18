В России допустили резкий рост летальности от COVID-19

Директор центра Гамалеи Гинцбург допустил резкий рост летальности от COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ТАСС, что летальность от COVID-19 в России может резко вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато.

Он отметил, что за прошедшие 1,5 месяца летальность от коронавируса в России уже выросла в 3,5 раза. «Смертность [от ковида] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — допустил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости COVID-19. В связи с этим министр призвал усилить личные меры профилактики.