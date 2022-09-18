Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

Эксперт по недвижимости Кузнецова сказала о снижении цен на квартиры в пяти районах Москвы

Рост средней цены квадратного метра на первичном рынке квартир массового сегмента в Москве замедляется уже четвертый месяц подряд. Об этом «Ленте.ру» рассказала гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова. Она также назвала пять районов, где цены на новостройки снизились заметнее всего.

В среднем, цена одного квадратного метра в масс-маркете в августе 2022 года составила 285 тысяч рублей, сообщила эксперт. За месяц этот показатель вырос на 13 процентов, а с начала года — на 5,2 процента.

«Если сравнивать данные за июль и август, то за последний месяц в 40 процентах районов столицы цены снизились на 0,1-5,5 процента, в 35 процентах прошло повышение на уровне статистической погрешности (до 2 процентов), в 26 процентах выявлено повышение от 2,2 до 8,8 процента», — поделилась Кузнецова со ссылкой на данные Департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Москворечье-Сабурово

Топ районов Москвы с подешевевшими новостройками возглавило Москворечье-Сабурово. Цены здесь, по словам эксперта, упали на 5,5 процента. Если в июле квадрат стоил, в среднем, 337,1 тысячи рублей, то в августе — 318,5 тысячи.

«Причины снижения цен в этом районе связаны с увеличением количества лотов со скидками до 8 процентов, введением скидок до 12 процентов на определенный пул квартир в некоторых проектах, а также увеличением в реализации лотов с большой площадью — это способствует снижению усредненной цены квадрата», — объяснила она.

Отрадное

На втором месте в рейтинге разместилось Отрадное. Здесь средневзвешенная цена за один квадратный метр снизилась на 4,2 процента. В июле он стоил 268,4 тысячи рублей, в августе — 257,1 тысячи. Уменьшение цены в этом районе, по словам Кузнецовой, связано с новым объемом квартир на начальной стадии строительной готовности.

Лефортово

Изменение структуры предложения, а именно повышение доли объектов с увеличенными метражами, спровоцировало падение цены и в Лефортово. Здесь квадратный метр в новостройке за месяц подешевел на 3,5 процента. В июле его стоимость составляла 356,9 тысячи рублей, в августе — 334,4 тысячи.

Бабушкинский

Квадратный метр в Бабушкинском районе Москвы за последний месяц подешевел на 3,1 процента. В июле он стоил, в среднем, 312,1 тысячи рублей, в августе — 302,4 тысячи. Снижение цены связано с тем, что в реализацию вышли новые объемы жилья, пояснила эксперт.

Нагатино-Садовники

Завершает топ-5 районов с подешевевшими новостройками Нагатино-Садовники. Здесь цены упали на 2,5 процента. Если в июле квадратный метр стоил 301,1 тысячи рублей, то в августе уже 293,5 тысячи. На падение цен в этом районе повлияло изменение структуры предложения, а именно увеличение доли квартир больших площадей, а также выход в реализацию новых объемов.

Ранее стало известно, что в августе жителям Москвы разонравились новостройки — число сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в столице сократилось на 20,7 процента по сравнению с июлем. Такие данные привело в ежемесячном отчете столичное управление Росреестра.