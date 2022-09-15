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Москвичам разонравился один тип недвижимости

Росреестр: число сделок с жилыми и нежилыми новостройками сократилось на 20,7 процента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В августе жителям Москвы разонравились новостройки — число сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в столице сократилось на 20,7 процента по сравнению с июлем. Такие данные приводит в ежемесячном отчете столичное управление Росреестра, документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

За последний месяц лета было заключено 6,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — это на 7,5 процента выше показателей за аналогичный период прошлого года, но на 2,7 процента меньше, чем в августе 2020-го.

При этом с января по август 2022 года на столичном рынке жилой недвижимости ведомство зарегистрировало 57,8 тысячи сделок — на 1,4 процента меньше, чем за первые восемь месяцев 2021-го, и на 38,4 процента больше показателей за такой же период 2020-го.

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На рынке нежилой недвижимости Росреестр в августе зафиксировал 2,5 тысячи первичных договоров — на 6 процентов меньше, чем в июле, и на 25,6 процента — чем в августе 2021-го. Однако относительно последнего месяца лета 2020-го показатель оказался выше на 26,3 процента.

За восемь месяцев этого года на рынке нежилой недвижимости зарегистрировано 26,7 тысячи сделок, что на 10,3 процента меньше января — августа 2021 года и на 91,7 процента больше аналогичного периода 2020-го.

«С учетом того, что в мае сокращение регистраций было по всем видам сделок, рынок новостроек первым отреагировал на меры поддержки отрасли и уже в июне вернулся к средним месячным показателям», — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее в Росреестре сообщили, что в августе 2022 года спрос на вторичную недвижимость в Москве вырос на 16,1 процента по сравнению с июлем. За указанный период в Москве заключили 9,6 тысячи переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи или мены жилья.

Нина Ташевская
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