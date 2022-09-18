В России допустили дефицит зимнего дизеля

Президент Российского топливного союза Аркуша допустил появление дефицита зимнего дизеля

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша допустил появление дефицита зимнего дизеля в России, несмотря на стабильность топливного рынка. Его слова приводит радио Sputnik.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало», — указал глава организации.

Аркуша добавил, что в этом году также могут возникнуть некоторые трудности. Ранее помогали средние дистилляты или заменители дизельного топлива, но в настоящее время все они уходит на внешние рынки, сам зимний дизель также направляется на экспорт.

Предотвратить дефицит возможно с помощью закупок дизтоплива в Белоруссии, заявил президент Российского топливного союза. Он добавил, что вопрос о поставках уже обсуждается.

Ранее стало известно, что Россия намерена поддержать Белоруссию, увеличив поставки топлива из страны. Такую возможность обсуждают российские Минэнерго и Минфин.