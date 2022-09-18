Фермеры в Европе возмутились притоком дешевой сельхозпродукции из Украины

WSJ: фермеры в Европе возмутились притоком дешевой украинской сельхозпродукции на рынки

Фермеры в Европе возмутились притоком дешевой украинской сельхозпродукции на их рынки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По сведениям газеты, это случилось, поскольку после начала спецоперации России Евросоюз разрешил экспорт украинского зерна на свою территорию без прежних тарифов и квот, что спровоцировало снижение цен.

В британском ценовом агентстве Argus выяснили, что в сентябре пшеница и кукуруза из Украины стоили 272 доллара и 251 доллар за одну тонну, тогда как европейские — 324 и 307 долларов.

До этого на Западе не раз звучали мнения о грядущем продовольственном кризисе. Однако после того, как украинское сырье вышло из портов, оно отправилось не нуждающимся странам, а в Европу.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предрек миру продовольственный кризис и призвал к нему подготовиться. По его словам, «война за продовольствие» придет на смену энергетическому кризису.

