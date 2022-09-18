Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыты детали убийства российского полицейского в командировке

При убийстве полицейского в Забайкалье был ранен его коллега, ищут троих на УАЗ «Патриот»
Начало событий в новости Российского полицейского застрелили в командировке

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Забайкальском крае совершено нападение на двух сотрудников полиции: один убит, а его коллега ранен. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, раскрывая детали совершенного преступления.

По его словам, в командировку в Акшинский район отправились двое полицейских, один из Читы, второй — местный. В результате нападения неизвестных погиб от огнестрельного ранения в голову правоохранитель из Читы. Его коллега госпитализирован.

В совершении преступления подозреваются трое человек, которые скрылись на автомобиле УАЗ «Патриот». Сейчас машину разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в воскресенье, 18 сентября, сообщалось об убийстве наркополицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Убийство произошло днем в Акшинском районе. Следственная группа с сотрудниками полиции работает на месте происшествия. Расследование ведется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Забайкалью находился в командировке. Его тело с огнестрельным ранением головы было найдено в служебном автомобиле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Ереване начался митинг за выход Армении из ОДКБ
Российского генпрокурора попросили объяснить отправку заключенных на Украину
МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о ливне с грозой
Раскрыты детали убийства российского полицейского в командировке
Pharaoh купил квартиру в центре Москвы за 120 миллионов рублей
Росгвардия возьмет под охрану крымское имение ведущего Киселева
Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Кэмерон Диаз подтвердила возвращение в кино спустя восемь лет перерыва
В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.