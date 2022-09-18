Раскрыты детали убийства российского полицейского в командировке

При убийстве полицейского в Забайкалье был ранен его коллега, ищут троих на УАЗ «Патриот»

В Забайкальском крае совершено нападение на двух сотрудников полиции: один убит, а его коллега ранен. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, раскрывая детали совершенного преступления.

По его словам, в командировку в Акшинский район отправились двое полицейских, один из Читы, второй — местный. В результате нападения неизвестных погиб от огнестрельного ранения в голову правоохранитель из Читы. Его коллега госпитализирован.

В совершении преступления подозреваются трое человек, которые скрылись на автомобиле УАЗ «Патриот». Сейчас машину разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в воскресенье, 18 сентября, сообщалось об убийстве наркополицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Убийство произошло днем в Акшинском районе. Следственная группа с сотрудниками полиции работает на месте происшествия. Расследование ведется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Забайкалью находился в командировке. Его тело с огнестрельным ранением головы было найдено в служебном автомобиле.