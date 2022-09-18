Российского полицейского застрелили в командировке

В Забайкалье застрелен наркополицейский, находившийся в командировке, СКР возбудил дело

В Забайкальском крае при исполнении служебных обязанностей убит сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщил Егор Марков из регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным ведомства, убийство произошло днем 18 сентября в Акшинском районе. Следственная группа с сотрудниками полиции работает на месте происшествия. Расследование ведется по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Забайкалью находился в командировке. Его тело с огнестрельным ранением головы было найдено в служебном автомобиле, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств убийства полицейского и причастных к преступлению.