Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского полицейского застрелили в командировке

В Забайкалье застрелен наркополицейский, находившийся в командировке, СКР возбудил дело

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Забайкальском крае при исполнении служебных обязанностей убит сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщил Егор Марков из регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным ведомства, убийство произошло днем 18 сентября в Акшинском районе. Следственная группа с сотрудниками полиции работает на месте происшествия. Расследование ведется по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Забайкалью находился в командировке. Его тело с огнестрельным ранением головы было найдено в служебном автомобиле, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств убийства полицейского и причастных к преступлению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российские военные ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»
Блогерша показала простой способ завить волосы за считаные секунды
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в Горловке
Российского полицейского застрелили в командировке
В Ереване начался митинг за выход Армении из ОДКБ
Врач назвал один из неочевидных факторов развития рака
В Лондоне отменят более 100 рейсов для проведения похорон королевы Елизаветы II
Кортни Кардашьян заподозрили в беременности по фото в белье
Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.